3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل 3 روابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، اليوم الأربعاء، عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني ونتائج التعليم الفني، فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الساعة الثانية ونصف ظهر اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، موعد لمؤتمر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنظامي الثلاث والخمس سنوات في جميع التخصصات، الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.

ومن المقرر أن يرأس الدكتور رضا حجازي، مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكريم الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.

أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023

وحصلت "الدستور" على أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 قبل إعلانها رسميًا خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم، وهم:-

ندي ايمن عشري العبد، المركز الاول علي مستوي الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية ، من محافظة المنوفية.

عمر محمد محمدي، المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات، من مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية.

محمد رزق سليمان قنيبر، المركز الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7%، من قرية الحدادي - سيدي سالم.

فيرنا أسامة إسكندر، المركز الأول جمهورية دبلومات فنية مدرسة فندقى، من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية.

إنجى خالد السيد محمود، المركز الأول جمهورية في الثانوية المهنية، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية.

منة الديب، المركز الأول الدبلومات الفنية الفندقية، من مدرسة رأس البر الفندقية.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على 3 روابط لمواقع رسمية وهي:-

أولا: موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس عبر رابط http://emis.gov.eg/ ثانيًا: موقع بوابة نتائج التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر رابط https://nategafany.emis.gov.eg/ ثالثًا: موقع بوابة التعليم الفني لنتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023 عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/

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