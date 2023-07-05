قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ورابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

ارتفعت معدلات البحث على جوجل، خلال الساعات الحالية، على أسماء أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2022، ومن المقرر أن يكرمهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ونائبة الدكتور محمد مجاهد، بعد أن تم ابلاغهم وتهنتتهم عصر أمس.

أوائل الدبلومات الفنية 2023

وتنشر الدستور في التقرير التالي عدد من الطلاب الأوائل في الدبلومات الفنية 2023 على مستوى الجمهورية قبل إعلانهم رسميا في المؤتمر الصحفي المقرر لاعتماد النتيجة نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية 2022/2023، المقرر عصر اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة .

تعدد الـ ٣٠ طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، حصلت "الدستور"، على عدد قائمة الأول بالدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وتضمنت قائمة الأوائل، الطالبة ندي ايمن عشري العبد ، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية ، من محافظة المنوفية، بالمركز الاول علي مستوي الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات .

والطالب عمر محمد محمدي، من مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، وحصل على المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات .

والطالبة فيرنا أسامة إسكندر ، مدرسة فندقى من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الاسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية دبلومات فنية .

والطالبة إنجى خالد السيد محمود، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية .

والطالبة منة الديب في الدبلومات الفنية من مدرسة رأس البر الفندقية، وحصلت على المركز الأول.

والطالب محمد رزق سليمان قنيبر - قرية الحدادي - سيدي سالم الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7.

والطالبة فيرينا أسامة إسكندر بمدرسة اسكندرية الفندقية المشتركة العسكرية بمحافظة الاسكندرية، وحصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية دبلوم فني فندقي.

والطالبة بسمه شوقى عبدالحميد بمدرسة الشهيد هيتم سامى الصناعية بنات بايتاى البارود لحصولها علي المركز الثانى على مستوي الجمهورية نظام الجدرات.

مؤتمر نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2023

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد مؤتمر صحفي موسع، إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عصر اليوم، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقدم في التقرير التالي، طريقة استعلام الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمى، فور اعتمادها:

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي: من هنا.

ثم كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على استعلام النتيجة.