إعلانها اليوم.. رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023.. يكثر البحث في الساعات القليلة الماضية بشأن رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023، والتي من المقرر إعلانها اليوم وفق تصريحات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

وحرصا من الدستور على عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب ننشر في التقرير التالي رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023:

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، اليوم، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما أعلنه الوزير، على الموقع الرسمى ويحصل الطالب على النتيجة برقم الجلوس عبر الرابط التالي من هنا، بينما أجرى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالا هاتفيا مع أوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم بالتفوق.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ولخطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يرجى اتباع الآتي:

الدخول على لينك بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- باختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- تحديد الصف الدراسي

- اكتب البيانات تفصيليًا

- إدخال رقم جلوس الطالب وتحديد المحافظة

- إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب

- الضغط على عرض النتيجة

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 كاملة في جميع المواد الدراسية، وكذلك المجموع الكلي الحاصل عليه طالب الدبلومات الفنية 2023 والنسبة المئوية بعد اعتمادها.

امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، يوم الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خلال الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو 2023، أدى 715432 طالبًا وطالبة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 لدبلومات المدارس الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وتم عقد الامتحانات التحريرية في 114 مادة بواسطة 2524 لجنة في جميع التخصصات والمحافظات.

وضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع كل من: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪، ومحمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪.