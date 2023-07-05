ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلانها اليوم.. رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

طلاب
طلاب

رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023.. يكثر البحث في الساعات القليلة الماضية بشأن رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023، والتي من المقرر إعلانها اليوم وفق تصريحات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

وحرصا من الدستور على عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب ننشر في التقرير التالي رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023:

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، اليوم، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما أعلنه الوزير، على الموقع الرسمى ويحصل الطالب على النتيجة برقم الجلوس عبر الرابط التالي من هنا، بينما أجرى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالا هاتفيا مع أوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم بالتفوق.

اليوم.. إعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023

المنوفية والإسكندرية تتصدران قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

الأولى على الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية فى السويس: كنت أذاكر 13 ساعة يومياً

"حجازي" يكرم أوائل الدبلومات الفنية عقب المؤتمر الصحفي غدًا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ولخطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يرجى اتباع الآتي:

  • الدخول على لينك بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.
  • - باختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2023
  • - تحديد الصف الدراسي
  • - اكتب البيانات تفصيليًا
  • - إدخال رقم جلوس الطالب وتحديد المحافظة
  • - إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب
  • - الضغط على عرض النتيجة

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 كاملة في جميع المواد الدراسية، وكذلك المجموع الكلي الحاصل عليه طالب الدبلومات الفنية 2023 والنسبة المئوية بعد اعتمادها.

امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، يوم الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

خلال الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو 2023، أدى 715432 طالبًا وطالبة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 لدبلومات المدارس الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وتم عقد الامتحانات التحريرية في 114 مادة بواسطة 2524 لجنة في جميع التخصصات والمحافظات.

وضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع كل من: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪، ومحمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪.

نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 الدستور إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

الأولى فنى تجارى.. الابنة الطموحة تُحقق الحلم رغم الصعاب: السر فى "عربة الترمس"

عبدالمنعم السيد: انسحاب مصر رسميًا من معاهدة الحبوب يهدف لتحقيق الأمن الغذائى

الرئيس السيسى ينيب المحافظين حضور احتفالات العام الهجرى

"الإسكان" تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع "CSCEC" الصينية

أسعار الأسماك بسوق العبور للمستهلك في الأسواق.. اليوم

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب الإسماعيلى الجريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا