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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. إعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) عن الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، ظهر اليوم الأربعاء، من خلال مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 ويمكن للطلاب الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمى، فور اعتمادها:

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خطوات الاستعلام

ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg

 

٢- كتابة رقم جلوس الطالب.

٣- الضغط على استعلام النتيجة.

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن محافظتي اسكندرية والمنوفية، يتصدران قائمة اوائل الدبلومات الفنية..

وشدد المصدر، أن البنات كان لهم النصيب الأكبر في قائمة الأوائل.

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، سيكرم أوائل الدبلومات الفنية لعام 2023، غدا الاربعاء داخل مقر وزارة التعليم بالعاصمة الادارية الجديدة، فور اعتماد النتيجة بالمؤتمر الصحفي المقرر عقده ظهر غدا.

وقالت المصادر، اقتصار المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لاعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023.

 

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدكتور محمد مجاهد الدبلومات الفنية لعام 2023 العاصمة الإدارية الجديدة أوائل الدبلومات الفنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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