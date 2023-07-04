"حجازي" يكرم أوائل الدبلومات الفنية عقب المؤتمر الصحفي غدًا

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيقوم بتكريم أوائل الدبلومات الفنية لعام 2023، غدًا الأربعاء داخل مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور اعتماد النتيجة بالمؤتمر الصحفي المقرر عقده ظهر غد.



وقالت المصادر، اقتصار المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، على نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، وقيادات الوزارة، ومحرري الصحف ووسائل الإعلام.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة بشأن إرسال مندوبين من كل مديرية تعليمية لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية.

وجاء نص الخطاب، على أنه نظرا لإنهاء التعليم الفني بالوزارة من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي _ زراعي- تجاري - فندقي) للدور الأول لعام 2023م، مشددًا على اتخاذ ما يلزم نحو إيفاد مندوب من مديريتكم الموقرة بتفويض رسمي إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها مديريتكم، وذلك لاستلام نتيجة امتحانات طلاب التعليم الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات للدور الأول 2023، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٥ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، على أن لا يتم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من وزير التعليم.