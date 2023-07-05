المنوفية والإسكندرية تتصدران قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن محافظتي الإسكندرية والمنوفية، تتصدران قائمة اوائل الدبلومات الفنية.

وشدد المصدر، على أن الفتيات كن لهن النصيب الأكبر في قائمة الأوائل.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، سيكرم أوائل الدبلومات الفنية لعام 2023، اليوم الأربعاء، داخل مقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور اعتماد النتيجة بالمؤتمر الصحفي المقرر عقده ظهر غدٍ.

وقالت المصادر، اقتصار المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، على نائب الوزير لشؤون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، وقيادات الوزارة، ومحرري الصحف ووسائل الإعلام.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة بشأن إرسال مندوبين من كل مديرية تعليمية لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية.

و جاء نص الخطاب، على أنه نظرا لإنهاء التعليم الفني بالوزارة من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي _ زراعي- تجاري - فندقي) للدور الأول لعام 2023 م، مشددا على اتخاذ ما يلزم نحو إيفاد مندوب من مديريتكم الموقرة بتفويض رسمي إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها مديريتكم وذلك لاستلام نتيجة امتحانات طلاب التعليم الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات للدور الأول 2023 وذلك يوم الأربعاء الموافق 5-7-2023 في تمام الساعة الواحدة ظهرا، على أن الا يتم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من وزير التعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

ونقدم في التقرير التالي، طريقة استعلام الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمى، فور اعتمادها:



نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خطوات الاستعلام

ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg



٢- كتابة رقم جلوس الطالب.

٣- الضغط على استعلام النتيجة.



وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.