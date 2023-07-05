الأولى على الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية فى السويس: كنت أذاكر 13 ساعة يومياً

قالت الطالبة ندى السيد عطية الله، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بامتحانات الدبلومات الفنية، إنها بالرغم من أنها تعبت واجتهدت للحصول على درجات عالية إلا أنها مصدومة حتى الآن من المفاجأة.

وأكدت أنها كانت على يقين تام أن الله لن يضيع مجهودها التي بذلته للوصول لتلك المرتبة من التفوق والالتحاق بكلية الهندسة قسم العمارة.

وقالت الأولى على الجمهورية في تصريح خاص للدستور إن الخطوات التي اتبعتها للنجاح تلخصت في تنظيم الوقت وحسن إدارته حتى حصلت على مجموع 99.3%.

و اوضحت أن النجاح والتفوق لا يأتيان الا بمجهود شاق، موضحة أنها لم تعتمد على دروس خصوصية لكنها كانت تخصص ما يقرب من 13 ساعة للمذاكرة يومياً .

و أهدت ندى النجاح لوالديها، خاصة والدتها التي قامت بدور الأم والأب في ظل غياب الوالد للعمل بالخارج، كما أهدت تفوقها لمدرسي ومدرسات مدرستها مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات (قسم كهرباء تخصص: نقل وتوزيع طاقة كهربية).

و قالت والدة الطالبة، إنها كانت تتوقع لندى مثل هذا التفوق موضحة أنها كانت تبذل محهودًا كبيرا لذلك كافئها الله بهذا النجاح.

وأشارت إلى أن ندى شقيقة لأخ يصغرها، وشقيقتان أكبر منها الأولى طبيبة والثانية مهندسة بترول.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس قد أعلنت حصول السويس على المركز الأول بين محافظات مصر في نتيجة التعليم الفني.