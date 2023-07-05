الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول

مع انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات بكافة أنواعها، يشغل الطلاب وأولياء الأمور معرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر جوجل، وتفصلنا دقائق على إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في الدور الأول في كافة المحافظات، حيث سوف يتم تجهيز اعتماد نتائج الدبلومات الفنية من قبل الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني اليوم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وموعد النتيجة، ولينك بوابة التعليم الفني للحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس.

ويبحث الطلاب وأولياء أمورهم منذ انتهاء إجازات عيد الأضحى المبارك عن ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، وكيفية الحصول على لينك بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 من خلال رقم الجلوس ولكافة الدبلومات: “صناعي” - “تجاري" - “زراعي” - "فندقي”.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

وعن ميعاد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الدور الأول، فمن المرتقب أن تظهر خلال الساعات القلية المقبلة اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري لجميع الدبلومات الفنية 2023 بكافة نوعياتها صناعي - تجاري - زراعي - فندقي.

وبشر مصدر في وزارة التربية والتعليم الطلاب، حيث أوضح أن تكون النتيجة مقاربة للعام الماضي، وسوف يتاح للطلبة الحصول على نتيجتهم عبر بوابة التعليم الفني، وأوضح أن الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم سوف يجري اتصالًا هاتفيًا أيضًا بجميع أوائل الدبلومات الفنية 2023.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

نستعرض معكم خلال السطور التالية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لنوعيات (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي)، حيث يتاح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج أون لاين من بوابة التعليم الفني من خلال الخطوات التالية: