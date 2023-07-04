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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطاب مهم من التعليم للمديريات التعليمية بشأن نتيجة الدبلومات الفنية

وزير التعليم
وزير التعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة بشأن إرسال مندوبين من كل مديرية تعليمية لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية.

وجاء نص الخطاب: «نظرًا لإنهاء التعليم الفني بالوزارة من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي _ زراعي- تجاري - فندقي) للدور الأول لعام ۲۰۲۳م، مشددًا على اتخاذ ما يلزم نحو إيفاد مندوب من مديريتكم بتفويض رسمي إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها مديريتكم، لاستلام نتيجة امتحانات طلاب التعليم الفني بنظاميه الثلاثة والخمس سنوات للدور الأول ٢٠٢٣، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٥ في تمام الساعة الواحدة ظهرا».


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مؤتمر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأربعاء 5 يوليو ٢٠٢٣، الساعة ٢.٣٠ ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ذات السياق، نرصد طريقة استعلام الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمى، فور اعتمادها:


نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خطوات الاستعلام

ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي:
https://fany.emis.gov.eg
٢- كتابة رقم جلوس الطالب.

٣- الضغط على استعلام النتيجة.

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