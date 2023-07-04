رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس.. يترقب جميع طلاب الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، حيث من المرتقب الإعلان رسمياً عن نتائج الامتحانات خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وتصدر رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس محركات البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيثُ تم الإنتهاء من جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بكافة الكنترولات المركزية بالمحافظات، تمهيدًا لإعلانها رسميًا خلال ساعات.

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنَّ نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس الدور الأول لجميع التخصصات سوف يتم إعلانها في وقت واحد.

ووفق بيان وزارة التربية والتعليم، سيتم إعلان نتيجة دبلوم تجارة وزراعة وصناعة وفندقة في توقيت واحد وذلك لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، إلكترونياً عبر موقع الوزارة الرسمي.

نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس

جدير بالذكر أن امتحانات دبلوم التجارة لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات قد بدأت 27 مايو 2023 وانتهت يوم 7 يونيو بأداء امتحان مادة اقتصاديات الأعمال والمزايا التأمينية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم بالخطوات كيفية الاستعلام عن نتيجة نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس ونتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث سترفق النتيجة بعد إعلانها رسميًا في المؤتمر الصحفي المنتظر إقامته غدًا الأربعاء، على بوابة التعليم الفني، من خلال الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس

الدخول على بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجة نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس والدبلومات من خلال الضغط هنـــــــا.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب.

قم بتحديد النوعية: فندقي - زراعي - صناعي - تجاري.

قم بالضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.

صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية بأنه من المنتظر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول غدا الأربعاء الموافق 5 يوليو وذلك لجميع الشعب «صناعة، تجارة، زراعة، فندقة»، على أن يتم رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة عقب اعتماد النتيجة.