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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، غدًا الأربعاء 5 يوليو 2023، برئاسة وحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعد اعتمادها رسميًا، داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 سينعقد في تمام الساعة الثانية ونصف من ظهر غدًا الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية ومراجعة ورصد الدرجات انتهت، وسيتم عرض النتيجة على الدكتور رضا حجازي لاعتمادها رسميًا.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الفني، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • أولًا: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.
  • ثانيًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • ثالثًا: تحديد نوع التعليم ونظامه.
  • رابعًا: إدخال بيانات الطالب الشخصية في الخانات المخصصة لذلك.
  • خامسًا: تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • سادسًا: تحديد المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها.
  • سابعًا: الضغط على كلمة استعلم.
  • ثامنًا: ظهور كافة بيانات الطالب في الامتحانات النهائية بدقة والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم 

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إرسال ملفات النتائج للمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، في اليوم التالي لاعتمادها رسميًا ونشرها على موقع بوابة التعليم الفني.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع إليها الطلاب.

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