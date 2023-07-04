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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الرسمي من وزارة التربية والتعليم

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس، ويكثر البحث عنها عبر موقع “جوجل”.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وبالتزامن مع بدء العام الدراسي 2022/2023، يستمر "الدستور" في تقديم خدماته المتمثلة في نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث يحصل الطلاب وأولياء الأمور بكل سهولة ويسر على درجات جميع المواد برقم الجلوس، إذ من المتوقع أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية بدءًا من يوم غد الأربعاء، الموافق 5 يوليو الحالي، بعد أن تم اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم.

وفي ذات السياق، الوزارة تقوم حاليًا بإجراء اتصالات هاتفية مع أوائل الدبلومات الفنية لعام 2023 في جميع التخصصات المختلفة، وهي التخصصات التجارية والزراعية والصناعية والفندقية، سواء كانت دراسة نظامية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات، للمباركة وتهنئتهم على تفوقهم الدراسي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 على موقعها الرسمي، بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. 

متاح| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميا وتوزيع الدرجات

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها

وزير التعليم يعلن نتيجة الدبلومات الفنية فى مؤتمر صحفى غدًا

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم برقم الجلوس من خلال الرابط التالي من هنا، وذلك باتباع الخطوات التالية: 

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم هنـــا، الضغط على "نتائج الدبلومات الفنية"، كتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على "النتيجة" لعرض جميع درجات المواد بالنسب المئوية للصف الثالث في الدبلومات الفنية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

يذكر أنه خلال الفترة الممتدة من 27 مايو إلى 7 يونيو 2023، أدى 715432 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية في 2542 لجنة مختلفة في جميع التخصصات الفنية، بما في ذلك التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.

وتضمنت هذه الامتحانات عددًا كبيرًا من المواد الامتحانية، والتي بلغ عددها 1337 مادة، كما تم إجراء هذه الامتحانات في 1300 مدرسة تعليم فني موزعة على القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية.

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