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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميا وتوزيع الدرجات

جريدة الدستور

ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي لاعلان كل من نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2023 ، و نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 .

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية صناعي – زراعي – تجاري - فندقي الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأربعاء في الساعة 2:30 من مساءً.

بوابة التعليم الفني.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

فور الإعلان عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 صناعي – زراعي- تجاري .

يقوم الطالب بالدخول على رابط البوابة المصرية للتعليم الفني بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023  https://nategafany.emis.gov.eg/  .

يختار الطالب التخصص سواء نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2023.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس 

ثم تظهر النتيجة والدرجات التي حصل عليها الطالب.

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ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر البوابة المصرية للتعلم الفني

 

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023

توزيع درجات نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023

مادة لغة عربية 50 درجة.

مادة لغة إنجليزية 40 درجة.

مادة رياضيات 50 درجة.

مادة الفيزياء 40 درجة.

مادة الحاسب آلي 20 درجة.

مادة المقايسات 50 درجة.

مادة المراقبة 60 درجة.

مادة التخطيط 50 درجة.

مادة الرسم 140 درجة.

مادة المعدات 60 درجة.

التدريبات العملية (الورشة) 140 درجة.

المجموع الكلي 700 درجة.

مواد لا تضاف إلى المجموع (تربية دينية) 20 درجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

صناعي - زراعي - تجاري.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الثانوي صنايع 2023

توزيع درجات دبلوم صنايع (قسم إلكترونيات)

لغة عربية 50 درجة.

لغة إنجليزية 40 درجة.

مادة الرياضيات 50 درجة.

مادة فيزياء 40 درجة.

مادة حاسب آلي 20 درجة.

مادة رسم فني 50 درجة.

مادة التخطيط 20 درجة.

تحكم إلكتروني 30 درجة.

معمل تحكم 20 درجة.

اتصالات 30 درجة.

معمل اتصالات 20 درجة.

نظم إلكترونية 30 درجة.

معمل نظم 20 درجة.

تطبيقات 30 درجة.

امتحان عملي 120 درجة.

أعمال السنة 30 درجة.

المجموع الكلي 600 درجة.

مواد لا تضاف إلى المجموع (تربية دينية) 20 درجة.

 

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 

توزيع درجات نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 

لغة عربية 50 درجة - درجة النجاح 25 درجة.

لغة إنجليزي 50 درجة - درجة النجاح من 20 درجة.

فرنساوي 30 درجة - درجة النجاح 9 درجات.

مادة حاسب آلي 50 درجة - درجة النجاح 25 درجة.

مادة محاسبة ضرائب 50 درجة - درجة النجاح 25 درجة.

قوانين عمل 50 درجة - درجة النجاح من 25 درجة.

إحصاء 50 درجة - درجة النجاح 25 درجة.

سكرتارية عربية 50 درجة - درجة النجاح 25 درجة.

سكرتارية أفرنجية 50 درجة - درجة النجاح من 25 درجة.

إدارة مشروعات 50 درجة - درجة النجاح 25 درجة.

إدارة مشروعات صغيرة 50 درجة - درجة النجاح 25 درجة.

اقتصاد 50 درجة - درجة النجاح من 25 درجة.

المجموع الكلي 580 درجة - مجموع النجاح 290 درجة.

تربية دينية 20 درجة - درجة النجاح 10 درجات (لا تضاف إلى المجموع).

 

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