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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر البوابة المصرية للتعلم الفني

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم، أهم ما يشغل بال طلاب التعليم الفني لمعرفة نتائج امتحانات الدبلومات الفنية و نتيجة ثانوي صناعي برقم الجلوس ونتيجة الشهادة الثانوية التجارية 2023 .

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

وفقا لتصريحات الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، بخصوص نتائج امتحانات الدبلومات الفنية، يتم الآن مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فقط لجميع التخصصات والشعب، قبل اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، موضحا أنه يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الوزير وبعد توقيع المسئولين عنها فى الكنترولات.
فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توفير رابط و نتيجة ثانوي صناعي برقم الجلوس ونتيجة الشهادة الثانوية التجارية و نتيجة الثانوية الزراعية 2023 عبر البوابة المصرية للتعليم الفني حيث يستطيع الطلاب الدخول والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

 

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الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 


فور الإعلان عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 صناعي – زراعي- تجاري .
يقوم الطالب بالدخول على رابط البوابة المصرية للتعليم الفني بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023  https://nategafany.emis.gov.eg/  .
يختار الطالب التخصص سواء نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2023.
يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس 
ثم تظهر النتيجة والدرجات التي حصل عليها الطالب.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، أكدت أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

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