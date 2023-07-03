6 مراحل.. كواليس إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ردت مصادر بوزارة التربية والتعليم التعليم الفني عن سؤال متي يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لموقع الدستور أنه يقوم حالياً كنترول الدبلومات الفنية 2023 ، بأعمال مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، قبل عرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم استعداداً لاعتمادها الرسمي.

مراحل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، بعدد من المراحل والإجراءات قبل إعلانها للطلاب والإجراءات هي :

اولا : مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في شكلها النهائي في الكنترول.

ثانيا : اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم من جميع المسؤولين عن كنترول الدبلومات الفنية 2023.

ثالثا : يقوم مسئول الكنترول بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على نائب وزير التربية والتعليم للتوقيع عليها.

رابعا : يقوم نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها الاعتماد الرسمي النهائي.

خامسا : يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

سادسا: يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في المدارس في اليوم التالي لإعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.

وتستأنف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة غدًا حيث يخوض الطلاب امتحان مادة الرياضيات غدا الثلاثاء.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.