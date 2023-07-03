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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم والمواد المتبقية لباقي الشعب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 13 يوليو الجاري بعد أن حصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الاضحى لمدة أسبوع، واستأنفت امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم وباقي الشعب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم  يوم الأحد المقبل الموافق  9 يوليو امتحان مادة  الجيولوجيا والعلوم البيئية ، ويكون ىخر يوم في جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي علوم يوم الخميس  الموافق 13 يوليو في  مادة الأحياء . 

مجموع الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات جميع المواد

طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات يؤدون امتحان الاستاتيكا.. غدًا

جدول امتحانات 3 ثانوي أدبي 

يؤدى طلاب 3 ثانوي الشعبة الأدبية  يوم الأحد المقبل الموافق 9 يوليو : امتحان علم النفس والاجتماع، ليكون آخر يوم في جدول امتحانات 3 ثانوي عام يوم الخميس الموافق 13 يوليو في مادة الفلسفة والمنطق . 

المتبقى من امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي رياضة 

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمى رياضة غدًا  الثلاثاء الموافق 4 يوليو  امتحان  مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» ، ويوم الأحد الموافق  9 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم الثلاثاء الموافق  10 يوليو  امتحان مادة  ديناميكا  ، على أن يؤدى الطلاب آخر امتحان في جدول امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس 13 يوليو في مادة  الجبر والهندسة الفراغية.

 

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توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 لطلاب الثانوية العامة

وكانت امتحانات الصف الثالث الثانوي قد بدأت امتحانات يوم  12 يونيو الماضي بالمواد التي لا تضاف للمجموع بينما بدأت المواد الأساسية يوم 16 يونيه ، على أن يكون موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 13 يوليو المقبل، وذلك وفق القواعد والمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للنظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة والمتبعة منذ سنوات قليلة لتكون الامتحانات بنظام أسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

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