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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مجموع الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات جميع المواد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ينهى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في 13 يوليو الجاري وفق الجدول الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، ورغم تغيير نظام الدراسة في الثانوية العامة ونظام الامتحانات وتحويل شهادة الثانوية العامة لعام واحد بدلًا من عامين إلا أن مجموع الثانوية العامة كما هو ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مجموع الثانوية العامة وتوزيع درجات جميع المواد. 

مجموع الثانوية العامة 2023

يحصل طلاب الثانوية العامة على مجموع درجات 410 تشمل جميع الأساسية وهناك ثلاث مواد لا تضاف للمجموع، ويحصل طلاب الصف الثالث الثانوي على مجموعهم بالدرجات ولكن يتم تحويله إلى نسبة مئوية، وذلك من خلال ضرب المجموع الذي حصل عليه في نتيجة الثانوية العامة  في 100 ثم قسمتها على 410 و هو المجموع الكلي للثانوية العامة، ليكون الناتج هو النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب.

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توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023

اللغة العربية :  80 درجة ودرجة النجاح من 40.

اللغة الأجنبية الأولى :  50 درجة ودرجة النجاح من 25.

اللغة الأجنبية الثانية :  40 درجة ودرجة النجاح من 20.

الكيمياء :  من 60 درجة ودرجة النجاح من 30.

الفيزياء :  من 60 درجة ودرجة النجاح من 30.

الجيولوجيا والعلوم البيئية :  من 60 درجة ودرجة النجاح من 30.

الأحياء :  من 60 درجة والنجاح من 30.

الجبر والهندسة الفراغية :  من 30 درجة ودرجة النجاح من 15.

التفاضل والتكامل :  من 30 درجة ودرجة النجاح من 15.

استاتيكا :  من 30 درجة، ودرجة النجاح من 15.

ديناميكا :  من 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة.

التاريخ : من 60 درجة،  ودرجة النجاح من 30.

الجغرافيا :  من 60 درجة ،ودرجة النجاح من 30.

الفلسفة والمنطق :  من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30.

علم النفس والاجتماع :  من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30.

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نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء

الثانوية العامة مجموع الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الصف الثالث الثانوي المجموع الكلي للثانوية العامة توزيع درجات الصف الثالث الثانوي

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