نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء

يترقب طلبة وطالبات وأولياء أمور شعبة علمي بالثانوية العامة، نتيجة لجنة الخبراء، التي تمت تشكيلها من قبل وزير التربية والتعليم، لدقة صياغة أسئلة امتحان الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، الذي اداه طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الأسبوع الماضي.

صعوبة أسئلة امتحان الكيمياء

واشتكى الطلبة والطالبات من صعوبة أسئلة امتحان الكيمياء، وأكد عدد كبير من معلمي المادة، أن الامتحان بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص له، وهو ثلاث ساعات.

واتخذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بانتظار قرار لجنة صياغة ومراجعة أسئلة الامتحان والإجابات الخاصة به.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به.

وبعد ما تردد الكثير من الشكاوى بشأن صعوبة الامتحان، وجه وزير التعليم، بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به.

وكشف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح الالكتروني به ميزة تحديد معامل الصعوبة لكل سؤال.

وأضاف حجازي، أنه في حالة إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، أنه مازال وزير التربية والتعليم منتظر قرار لجنة فحص الأسئلة ونموذج الإجابة ، لإتخاذ القرار المناسب لصالح الطلاب.

نسبة نجاح مادة الكيمياء 2023

وشدد المصدر، أنه حتى الآن لن تصدر أي نسب للتصحيح ، خاصة أن التصحيح الإلكتروني ليس به نسبة نجاح، كما هو معتاد بالتصحيح اليدوي.

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.