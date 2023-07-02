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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أولياء أمور فى الغربية: "كابوس الكيمياء" حرمنا فرحة العيد (فيديو)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

استقبلت لجان محافظة الغربية، اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة وذلك لأداء الامتحانات في مادتي التاريخ والفيزياء، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال عبدالقادر الشهابي، من قرية كفر دمنهور مركز زفتي بمحافظة الغربية، والد الطالب أحمد، بشعبة علمي رياضة، إن الأسرة تعيش في رعب منذ امتحان الكيمياء، وإن ابنه أصر على أن يصطحبه إلى اللجنة اليوم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نجله من المتفوقين ويحمل كتاب الله منذ أن كان في الصف الثالث الإعدادي، ويحافظ على صلواته، ويأمل أن يكون مثل شقيقته وشقيقه الطالبين بكلية الهندسة.

وأشار إلى أنه كل أفراد الأسرة وفروا له كل شيء، وأنه يبقي الأمل في الله أن يكون الامتحان مناسبًا وقبل كل شيء توفيق الله لهم.

وقالت أسماء الجمل، والدة الطالبة رضا عمر، إن ابنتها من المتفوقات وتحلم بدخول كلية الطب، ورهبة الامتحانات منعتهم من الاحتفال خلال العيد، خاصةً أن العيد جاء عقب كابوس الكيمياء، وأتمنى من الله أن يمر امتحان اليوم بخير على الجميع.

وقال سامح أحمد، والد الطالب آسر سامح، إن الدروس الخصوصية كانت هي الأساس طوال العام، وهو ما كبّدهم مصاريف كثيرة، وجاء اختبار الكيمياء ليضع أولى عقبات في طريق ابنه نحو حلمه في دخول كلية الهندسة، ولكن عملوا على إعادة تأهيله نفسيًا ليُكمل امتحاناته، وأتمنى من الله أن يكون امتحان الفيزياء مناسبًا.

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