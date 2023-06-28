منها "فرانكشتاين".. كتب خيالية حول غموض "الكيمياء" يمكنك قراءتها في عيد الأضحى

"كيمياء".. فور سماعك لهذه الكلمة تتذكر المدرسة الثانوية، سواء صادفتها في القصص أو في المجلات العلمية؟ لكن ماذا تعني هذه الكلمة بالنسبة للأدب هل هي سحر؟ هل علم؟ أو ربما شيء ما بينهما، أو شيء مختلف تمامًا؟.. في السطور التالية نستعرض مجموعة من أشهر كتب الكيمياء الخيالية، يمكنك قراءتها في عيد الأضحى.

رواية فرانكشتاين

هي رواية من تأليف الكاتبة ماري شيلي، والتي تميل إلى روايات الرعب الكلاسيكية، والتي يمكن القول إنها واحدة من أقدم الأمثلة على قصص الخيال العلمي، وتدور الرواية حول فيكتور فرانكشتاين، العالم الشاب الذي يدرس الكيمياء والعلوم الأخرى ويحاول فهم العالم، بتطوير إجراء يمكنه من خلاله إعادة الحياة إلى مادة غير حية، وتنتهي تجارب فرانكشتاين بخلق كائنات حية، وبالفعل نجحت تجاربه، وكانت النتيجة وحشًا مرعبًا.

اكتشاف السحرة

A DISCOVERY OF WITCHES هي رواية من تأليف الكاتبة ديبورا هاركنيس، وتدور الرواية حول الباحثة ديانا، أثناء إجراء بحث لها في مكتبة بودليان بأكسفورد، اكتشفت كتاب بعنوان Ashmole 782، وهو عبارة عن مخطوطة كيميائية مسحورة وفقدت لأكثر من 150 عامًا، وعندما لمست ديانا المخطوطة، جذبت عددًا كبيرًا من المخلوقات السحرية التي كانت تبحث عنها.

كيمياء البارود

وهي رواية من تأليف الكاتبة، جيني لين، وتدور الرواية حول "جين سولينج" وهي شابة صينية تحاول إعالة أسرتها بعد إعدام والدها المهندس قبل ثماني سنوات، بينما تراهن على ممتلكات والدها لإطعام أسرتها وتمويل إدمان والدتها على الأفيون، وتجذب "سولينج" انتباه البلاط الإمبراطوري، وتطلقها في مهمة لا تستطيع التراجع عنها، من أجل استعادة الأراضي التي فقدها البريطانيون، فيجب على الشابة "سولينج" تعقب الكيميائي المتمرد الذي يُعتقد أنه يحمل سر تزويد البحرية الامبراطورية بالقوة.

Middlegame

من تأليف شونان ماكجواير، وتدور الرواية الخيالية، حول روجر ميدلتون وهو موهوب بمهارة هائلة في معرفة الكلمات، ومن ناحية أخرى، فإن دودجر تشيسويتش موهوب بمهارة هائلة في التعامل مع الأرقام، ويكتشف الاثنان أنهما توأمان انفصلا عند الولادة، وليس هذا فقط، فهما ليسا إناس، ولكن جيمس ريد هو الكيميائي الماهر الذي ابتكر التوائم، ولديه خطة لاستخدام مهاراتهما في لتحقيق مساعيه في الهيمنة على العالم.

حفار الذهب

وهو كتاب gold diggers من تأليف سانجينا ساتيان، وتحكي الرواية قصة المراهق نيل نارايان، ابن لمهاجرين من الهنود، في هاموند كريك، إحدى ضواحي أتلانتا، وقد لاحظ أن أنيتا ديال، جارته وصديقة الطفولة، تتغير ولكن سرعان ما يكتشف "نيل" مفتاح نجاحه من خلال جرعة كيميائية مصنوعة من الذهب.