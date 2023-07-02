"الصحة" تكشف شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التقدم المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023 و2024 وعددها يفوق 300 مدرسة.

أهم الشروط الواجب توافرها بالطلاب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية هدير أبوزيد، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الوزارة وضعت عدة شروط للتقدم ومنه إتمام الشهادة الإعدادية أو ما يماثلها في نفس سنة التقدم، مع أن يكون من ضمن المواد التي درسها الطالب اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

وتابع، أن الشرط الثاني أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي أخذ منها شهادة الإعدادية تجنبًا لمشاكل النقل، وأن يكون مصري الجنسية، مشيرًا إلى أن كثافة الفصول كحد أقصى لا تزيد عن 30 طالبًا وطالبة، وأن لا تكون الطالبة متزوجة وكذلك الطالب وأن يكونا متفرغين للدراسة ويلتزما بذلك طوال سنوات الدراسة.

وأشار إلى أن يتم أخذ الأعلى مجموعًا وفقًا للمتقدمين، مشيرًا إلى أنه يوجد اختبارات مرتبطة بالاختبار النفسي واللباقة في الحديث وسرعة رد الفعل والتواصل والمعلومات العامة وعدم وجود ما يؤثر على طبيعة العمل ومن المهم أن تكون هناك مواصفات تمكنهم من أداء الخدمة.