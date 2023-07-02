ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة" تكشف شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

الثانوية الفنية للتمريض
الثانوية الفنية للتمريض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التقدم المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023 و2024 وعددها يفوق 300 مدرسة.

أهم الشروط الواجب توافرها بالطلاب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية هدير أبوزيد، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الوزارة وضعت عدة شروط للتقدم ومنه إتمام الشهادة الإعدادية أو ما يماثلها في نفس سنة التقدم، مع أن يكون من ضمن المواد التي درسها الطالب اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

وتابع، أن الشرط الثاني أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي أخذ منها شهادة الإعدادية تجنبًا لمشاكل النقل، وأن يكون مصري الجنسية، مشيرًا إلى أن كثافة الفصول كحد أقصى لا تزيد عن 30 طالبًا وطالبة، وأن لا تكون الطالبة متزوجة وكذلك الطالب وأن يكونا متفرغين للدراسة ويلتزما بذلك طوال سنوات الدراسة.

وأشار إلى أن يتم أخذ الأعلى مجموعًا وفقًا للمتقدمين، مشيرًا إلى أنه يوجد اختبارات مرتبطة بالاختبار النفسي واللباقة في الحديث وسرعة رد الفعل والتواصل والمعلومات العامة وعدم وجود ما يؤثر على طبيعة العمل ومن المهم أن تكون هناك مواصفات تمكنهم من أداء الخدمة.

الصحة المدارس الثانوية الفنية للتمريض فتح باب التقدم الدكتور حسام عبدالغفار الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

الصحة تكشف الخدمات التى تغطيها حملة "100 يوم صحة"

الصحة: نستهدف 1000 وحدة رعاية أولية ضمن مبادرة الرئيس لتطوير خدمات الرعاية

الصحة: مليون خدمة قدمت للمواطنين بعد 6 أيام لمبادرة 100 يوم صحة

وكيل الصحة بأسيوط يفاجئ الفرق الطبية لمبادرة "100 يوم صحة" للتأكد من انتظام العمل

الأكثر قراءة

أحمد موسى: انخفاض سعر الأرز 11 جنيهًا وسيصل إلى 10 قريبًا

انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد

قطع فى أوتار القدم.. الإعلامى أحمد يونس يتعرض لحادث سير

فتحي عبد الواهب يشارك جمهوره فرحته بحفل زفاف شقيقته (فيديو)

خلال 24 ساعة.. إنقاذ 39 مصطافًا من الغرق في رأس البر

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة