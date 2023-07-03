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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات يؤدون امتحان الاستاتيكا.. غدًا

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، غدًا الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 783 ألف طالب، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب في الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب في الشعبة العلمية علوم، ونحو 98.6 ألف طالب في الشعبة العلمية رياضيات، فيما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي 475095 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى 259566 طالبا وطالبة، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 1824 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى 255  طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

الأجنبية الثانية 2022 2023 الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الاستاتيكا الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا الدراسة الثانوية العامة العمل بامتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم اللغة الأجنبية الثانية امتحان اللغة الاجنبية الثانية امتحان الاستاتيكا النظام والمراقبة

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