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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 صناعي - زراعي - تجاري.. من هنا

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من المنتظر ظهورها خلال الأيام المقبلة عبر بوابة مركز المعلومات بوابة التعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2022 /2023 

ويزداد البحث من طلاب التعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023، نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023، نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2023 عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

 

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس لكل من نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023، نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023، نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2023 عبر بوابة التعليم الفني على هذا الرابط https://fany.emis.gov.eg/، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى . 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣ فور ظهورها

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الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

فور الاعلان عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 صناعي – زراعي- تجاري .

يقوم الطالب بالدخول على رابط بوابة التعليم الفني بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023  https://nategafany.emis.gov.eg/  .

يختار الطالب التخصص سواء نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 ، نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية 2023.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس 

ثم تظهر النتيجة والدرجات التي حصل عليها الطالب.

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 

فيما يبحث طلاب الثانوية الفنية عن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم، ولكن لا يستطيع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ولكن يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم عبر المدرسة التابع لها الطالب .

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بدأت في 20 مايو الماضي بالامتحانات العملي، ومن ثم بدأت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم 27 مايو الماضي، وانتهى الطلاب من أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم 8 يونيو 2023، وفقًا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 المعتمد في جميع أنحاء الجمهورية.

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