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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣ فور ظهورها

نتيجة الدبلومات
نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث على مواقع البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب بمحافظات مصر للحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣ لمعرفة النتيجة النهائية للامتحانات عبر  بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكنكم الأن تتبع الخطوات التالية بالتفاصيل للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣ إلكترونياً دون عناء وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣ 

يستعد الأن الطلاب لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، التي تم اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال إدخال بيانات الطالب كاملة والتأكد منها وستظهر خلال ثواني قليلة، وذلك من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ٢٠٢٣ الإلكتروني الذي يوفر الوقت على الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتيجة في أسرع وقت، وذلك من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

قريبًا عبر موقع الوزارة.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على بوابة التعليم الفني إلكترونياً لتوفير الوقت اضغط هنا.

2 - ثم يقوم ولي الأمر أو الطالب باختيار خانة الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية.

3 - ثم يقوم المستعلم بتحديد الصف الدراسي التابع لكل طالب.

4 - ثم تقوم بكتابة بيانات الطالب بشكل تفصيلي للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، كتحديد نوع الدبلوم الفني «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي».

5 - ثم تقوم بادخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

- ثم تقوم باختيار محافظة الإقامة.

- وعليك بإدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية.

- وأخيراً ستقوم بالضغط على «عرض النتيجة».

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