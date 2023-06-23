الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قريبًا عبر موقع الوزارة.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وموعد ظهورها، في كافة أنحاء الجمهورية، بعد انتهائها امتحانات في اليوم الثامن من الشهر الجاري، والتي بدأت يوم 20 مايو 2023.

وجاء موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على موقع البحث  العالمي “جوجل” ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، إذ ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 “صناعي - زراعي - تجاري - فندقي”.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لن تظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت الوزارة، أنه فور اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، سيتم الإعلان عنها خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “فيسبوك”.

وأكدت الوزارة، أنه من المقرر ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023، حيث ستظهر نتائج كل المواد الدراسية والمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب، وكذلك النسبة المئوية فور اعتمادها، ومواد الرسوب والدور الثاني إن وجدت.

تعرف على رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

1. الدخول على بوابة التعليم الفني هنــــــــــــــا.

2. اختيار الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية.

3. تحديد الصف الدراسي التابع لكل طالب.

4. كتابة بيانات الطالب بشكل تفصيلي للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، كتحديد نوع الدبلوم الفني “صناعي - زراعي - تجاري - فندقي”.

5. إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

6. اختيار محافظة الإقامة.

7. إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية.

8. الضغط على “عرض النتيجة”.

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