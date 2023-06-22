تعرف على رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023

يبحث الكثير من الجمهور وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث "جوجل"، عن رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023، وذلك بعد انتهاء الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات .

وتتيح وزارة التربية والتعليم للدبلومات الفنية للطالب والطالبة الحصول على نتيجة الامتحانات الخاصة بهم خلال الأيام القليلة المقبلة، بإشراف من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم للدبلومات الفنية على الموقع الخاص بالوزارة بعد أن تمت الامتحانات بنجاح كبير، وجاري الآن عمليات التصحيح في الكنترولات المختلفة في جمهورية مصر العربية.

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023، في سياق السطور التالية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم للدبلومات الفنية أنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2023 لجميع الأقسام، وهي الأقسام الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، والتي تشمل أنظمة السنوات الثلاث والإعدادي المهني والنظام الخمسي والتدريب والتعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بعد اعتمادها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأسبوع المقبل.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم لعام 2023

• أولًا: يجب على الطالب أن يعمل على تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.

• ثانيًا: يختيار الطالب أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

• ثالثًا: يحديد الطالب محافظة الإقامة.

• رابعًا: يحدد الطالب نوع الدبلوم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).

• خامسًا: يكتب الطالب بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

• سادسًا: يدخل الطالب بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

• سابعًا: يسجل الطالب رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

• ثامنًا: الضغط على كلمة استعلام.

• تاسعًا: يحصل الطالب على درجة الامتحانات ومعرفة نتيجته الخاصة به في امتحان الدبلومات الفنية.