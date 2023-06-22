موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

ترتفع معدلات البحث عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بعد إنهاء الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 منذ 8 يونيو الجاري.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نوضح خلال السطور التالية تفاصيل موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وكيف يمكن الحصول عليها وفق ما تم إعلانه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات وتحديد الأوائل لجميع الأقسام والنوعيات المختلفة، ثم اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الموقع الرسمي للوزارة والخاص بالتعليم الفني وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتكون إجازة عيد الأضحى المبارك وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بداية من الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ وتستمر حتى الاثنين ٣ يوليو وذلك بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة ٣٠ يونيو وبذلك يمكن انتظار نتيجة الدبلومات الفنية في الأسبوع الثاني من شهر يوليو ٢٠٢٣.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بمجرد اعلان ظهورها من خلال الموقع الرسمي للتعليم الفني هنا.

وبعد تفعيل النتيجة على الرابط يمكن اتباع هذه الخطوات من واقع نتائج السنوات السابقة يكون الاستعلام برقم الجلوس

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي

إدخال بيانات الطالب

ثم رقم جلوس الطالب

تحديد محافظة الإقامة

تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب

الضغط على كلمة استعلام

تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية



الدبلومات الفنية 2023

بلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 (715432) طالب وطالبة.

كانت امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 27 مايو 2023 إلى 8 يونيو 2023، في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

عدد المواد الدراسية لطلاب الدبلومات الفنية في امتحانات نهاية العام الدراسي هي 1337 مادة امتحانية.