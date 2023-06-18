موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023
يكثر البحث عن تفاصيل موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بعد أن أنهى طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام الدراسي منذ أسبوع تقريبًا ورغبة الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتيجة.
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023
خلال السطور التالية نعرض تفاصيل موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وفق الأخبار المتداولة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وظهورها.
ومن المتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في بداية يوليو القادم بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات ورصد الدرجات؛ أي بعد عيد الأضحى مباشرة والذي يكون أخر يوم له السبت 1 يوليو.
وأدى طلاب الدبلومات الفنية البالغ عددهم (715432) طالب وطالبة امتحانات نهاية العام الدراسي في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو 2023، في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).
عدد المواد الدراسية لطلاب الدبلومات الفنية في امتحانات نهاية العام الدراسي هي 1337 مادة امتحانية.
نتيجة الدبلومات الفنية 2023
تُتاح نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الموقع الرسمي للتعليم الفني
بمجرد ظهور النتيجة يتم تفعيل رابط الخاص بها على موقع بوابة التعليم الفني
ويكون الاستعلام برقم الجلوس
من الرابط السابق يتم
تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي
إدخال بيانات الطالب
ثم رقم جلوس الطالب
تحديد محافظة الإقامة
تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب
الضغط على كلمة استعلام
تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية