يكثر البحث عن تفاصيل موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بعد أن أنهى طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام الدراسي منذ أسبوع تقريبًا ورغبة الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

خلال السطور التالية نعرض تفاصيل موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وفق الأخبار المتداولة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وظهورها.

ومن المتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في بداية يوليو القادم بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات ورصد الدرجات؛ أي بعد عيد الأضحى مباشرة والذي يكون أخر يوم له السبت 1 يوليو.

وأدى طلاب الدبلومات الفنية البالغ عددهم (715432) طالب وطالبة امتحانات نهاية العام الدراسي في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو 2023، في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

عدد المواد الدراسية لطلاب الدبلومات الفنية في امتحانات نهاية العام الدراسي هي 1337 مادة امتحانية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تُتاح نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الموقع الرسمي للتعليم الفني

بمجرد ظهور النتيجة يتم تفعيل رابط الخاص بها على موقع بوابة التعليم الفني

https://fany.emis.gov.eg/

ويكون الاستعلام برقم الجلوس

من الرابط السابق يتم

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي

إدخال بيانات الطالب

ثم رقم جلوس الطالب

تحديد محافظة الإقامة

تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب

الضغط على كلمة استعلام

تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية