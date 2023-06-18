ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية
انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، من فرز الأصوات الانتخابية، في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت في نادي الشجرة -التابع لمحافظة الإسماعيلية-.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات، والتى أسفرت عن فوز مرشحي قائمة المستقبل الـ7، وجاءت نتيجة الانتخابات وفقًا للكشوف الانتخابية كالتالي: إبراهيم خميرة 479، أحمد سامي 751، جلال أبوالطاهر 902، حاتم العدوي 659، حسام الدين 292، سعيد شعيب 722، وائل أديداس 655، سليمان الحوت 253، صابر همام 548، عبدالرءوف 306، علي عبدالعال 569، عماد البطل 226، محمد العقاد 355، أحمد أبوالقاسم 384، محمود مرزوق 325، محمود موندين 369.
وبالتالي يفوز مرشحو قائمة المستقبل الـ7 وهم: أحمد سامي سليم، جلال أبوالطاهر، حاتم العدوي، وائل عبدالعزيز، سعيد شعيب، صابر همام، علي العدوي.