ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، من فرز الأصوات الانتخابية، في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت في نادي الشجرة -التابع لمحافظة الإسماعيلية-.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات، والتى أسفرت عن فوز مرشحي قائمة المستقبل الـ7، وجاءت نتيجة الانتخابات وفقًا للكشوف الانتخابية كالتالي: إبراهيم خميرة 479، أحمد سامي 751، جلال أبوالطاهر 902، حاتم العدوي 659، حسام الدين 292، سعيد شعيب 722، وائل أديداس 655، سليمان الحوت 253، صابر همام 548، عبدالرءوف 306، ‏علي عبدالعال 569، عماد البطل 226، محمد العقاد 355، أحمد أبوالقاسم 384، محمود مرزوق 325، محمود موندين 369.

وبالتالي يفوز مرشحو قائمة المستقبل الـ7 وهم: أحمد سامي سليم، جلال أبوالطاهر، حاتم العدوي، وائل عبدالعزيز، سعيد شعيب، صابر همام، علي العدوي.