متاح| رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 والصف الثالث التجاري
نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 يرتفع البحث عنه يوميا، وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية جميع التخصصات، وخطوات الحصول عليها من اللينك الرسمي للوزارة.
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023
وفي هذا السياق، يبحث الطلاب في الدبلومات بجميع التخصصات والشعب التالية: «الصناعية-التجارية-السياحية-الزراعية»، عن توقيت ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك بعد مرور أسبوع على انتهاء الامتحانات، وكانت كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، سيتم اعتمادها والإعلان الرسمي لها، بعد إنهاء كافة إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد جميع الدرجات.
الجدير بالذكر أن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 ونتائج جميع الطلاب في الدبلومات الفنية 2023، يتم الإعلان عنها من جانب كل مديرية تعليمية، في الوقت الذي تحدده كما هو معتاد في الأعوام الماضية، ومن ثم بعدها مباشرة يتم إدراج نتائج الامتحانات بشكل إلكتروني، و إتاحة الاستعلام عنها بأرقام الجلوس، وذلك من خلال الدخول على رابط بوابة التعليم الفني.
خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023
- يجب الدخول على موقع نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 بوابة نتائج التعليم الفني
- https://fany.emis.gov.eg/
- يجب تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
- يجب إدخال بيانات الطالب.
- يجب إدخال رقم جلوس الطالب.
- يجب تحديد محافظة الإقامة.
- يجب تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
- يجب الضغط على كلمة استعلام.
- لتظهر بعدها نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
- يجب البقاء على الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 حتى ظهور النتيجة كاملة
https://fany.emis.gov.eg/
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