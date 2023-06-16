رابط مفتوح.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

ننشر لكم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحية، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنهي الامتحانات التحريرية، يوم الخميس الماضي الموافق 8 يونيو 2023.

ولذلك يستعرض “الدستور” خلال السطور التالية نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم و الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني و توزيع درجات المواد الدراسية لكل التخصصات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع ظهور نتائج الدبلومات الفنية لكافة التخصصات والشعب، وذلك عقب الإنتهاء من تصحيح ورصد الدرجات النهائية في القوائم، على أن تظهر بعد مرور أسبوع على انتهاء الامتحانات.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية عام 2022-2023، الحصول على النتائج من خلال رقم الجلوس الخاص بهم، من خلال اتباع الخطوات التالية بكل دقة:

الخطوة الأولى: على الطالب تسجيل الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني عبر الرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg/.

الخطوة الثانية: على الطالب تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

الخطوة الثالثة: على الطالب كتابة البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: على الطالب إدخال رقم جلوس الخاص به.

الخطوة الخامسة: على الطالب تحديد محافظة الإقامة.

الخطوة السادسة: على الطالب كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

الخطوة السابعة: على الطالب الضغط على كلمة «استعلام».

وأخيراً تظهر أمامك بعدها نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

كيفية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم

وأيضاً يتيح لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية لكافة التخصصات والشعب الحصول علي النتائج عقب اعتمادها وظهورها رسمياً بالاسم فقط من خلال التوجه إلي المدارس المدون بها ثم الاطلاع علي القوائم المعلقة بأسماء الطلاب والدرجات النهائية والمجموع لكل طالب.

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

الدبلوم الصناعي:

• نظام الخمس سنوات: 1000 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 700 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 500 درجة.

• نظام ثلاث سنوات قسم إلكترونيات: 600 درجة.

الدبلوم الزراعي:

• نظام الخمس سنوات: 540 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 550 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 590 درجة

• دبلوم زراعي مهني: 540 درجة.

الدبلوم التجاري:

• نظام الخمس سنوات: 450 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 580 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 800 درجة.

الدبلوم الفندقي:

• نظام الخمس سنوات: 430 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 750 درجة.

• نظام الثلاث سنوات مهني: 490 درجة.