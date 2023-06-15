ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني، حيث يتساءل الكثير من طلاب الدبلوم التجاري الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، عن موعد الإعلان عن النتائج و الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني.

و يستعرض “الدستور” في التقرير التالي، موعد ظهور نتيجة الدبلوم التجاري 2023، بالإضافة إلى رابط بوابة نتائج التعليم الفني.

نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني

يتساءل طلاب الدبلوم التجاري، عن موعد ظهور النتائج 2023، وذلك بعد مرور أسبوع على انتهاء الامتحانات، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر اعتماد النتائج والإعلان عنها رسميًا، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وتعلن النتائج من جانب كل مديرية تعليمية، وذلك في الوقت التي تحدده كما هو معتاد في السنوات الماضية، ومن ثم يتم إدراج النتائج بشكل إلكتروني، و إتاحت الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط وذلك عبر رابط بوابة التعليم الفني.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني



خطوة أولي: تسجيل الدخول علي رابط بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg/.

خطوة ثانية: إختيار الصف الدراسي التابع له طالب نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

خطوة ثالثة: إدخال بيانات الطالب بشكل تفصيلي.

خطوة رابعة: كتابة رقم جلوس الطالب.

خطوة خامسة: اختيار محافظة الإقامة.

خطوة سادسة: إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب.

خطوة سابعة: الضغط على عبارة «عرض النتيجة».

وأخيراً تظهر أمامك النتائج فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

جدير بالذكر أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط يتم إتاحتها في المدارس، وذلك خلال اليوم التالي من اعتماد نتائج الدبلوم الفني.

توزيع درجات الدبلومات الفنية التجارية 2023

جاء توزيع درجات الدبلومات الفنية التجارية علي النحو التالي:

• توزيع درجات مادة اللغة العربية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية: 30 درجة.

• توزيع درجات مادة الحاسوب: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة محاسبة مالية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة محاسبة حكومية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة التسويق: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة رياضة مالية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة إحصائيات: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة اقتصاديات: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة قوانين العمل: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة إدارة مشاريع: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة سركاترية عربية: 50 درجة.

• توزيع درجات مادة سركاترية فرنسية: 50 درجة.