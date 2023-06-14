الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

طلاب
طلاب

يبحث طلبة وطالبات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لنهاية العام الدراسي، و ارتفعت معدلات البحث بمحركات البحث جوجل، بهذه الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الدبلومات الفنية، وخاصة بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

وبترقب الطلبة والطالبات، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد وجمع الدرجات بين الاختبارات العملية والتحريرية.

وعقدت اختبارات نهاية العام الدراسي لطلاب الدبلومات الفنية، في لجان مدرسية وفقا للجدول المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للطلاب، الاستعلام عن نتائج الطلاب في امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، التي عقدت في شهر مايو الماضي واستمرت حتى شهر يونيو الجاري، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، فور انتهاء عمليات التصحيح.

وتجري حاليا كنترولات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية، تصحيح مواد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، عقب الانتهاء من كل امتحان، وتعلن وزارة التربية والتعليم، النتائج فور الإنتهاء من عمليات تصحيح.

أول أسبوع من يوليو.. تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

 ويستطيع  الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال أرقام الجلوس، إلكترونيا، من خلال بوابة نتائج التعليم الفني عبر اتباع الخطوات التالية:-

وطريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية كما يلي :

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من هنا.

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي، وكتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته بالتفصيل، وإدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات، وتحديد محافظة الإقامة، وتدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب، والضغط على كلمة استعلام.

سيتم ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

يذكر أن الامتحانات العملي لطلاب الدبلومات قد بدأت يوم 20 مايو 2023 في حين بدأت امتحانات النظري يوم 27 مايو وانتهت يوم 7 يونيو الجاري وفقا للجدول المعتمد في كافة محافظات الجمهورية والذي تم إعلانه رسميا في كافة الإدارات التعليمية.

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