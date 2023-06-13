الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تصدر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي عبر بوابة نتائج التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، قائمة بحث واهتمام الطلاب والطالبات خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية في "1337" مادة امتحانية، يوم الخميس 8 يونيو 2023.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس 

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي لم يتم تحديده حتى ينتهي جميع الطلاب من أداء الاختبارات العملية والمعملية.

وأوضحت المصادر أن طلاب الدبلومات الفنية سينتهون من أداء امتحانات المواد العملية والمعملية يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، وفقا للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة امتحانية.

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية 

وأدى 715432 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية لجميع التخصصات "صناعي – زراعي – تجاري – فندقي.

ويؤدي الطلاب الامتحانات في 1337 مادة، داخل 2542 لجنة امتحانية موزعين على جميع الإدارات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

التعليم: انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023

رابط بوابة نتائج التعليم الفني 2023

في السياق ذاته، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني من هنا فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس للمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.
  • تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته بالتفصيل.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

التعليم: انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023

بوابة نتائج التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدبلومات الفنية 2023 نتيجة الدبلومات موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

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