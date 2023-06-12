الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية 2023

يترقب الطلاب تفعيل لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم للاستعلام عن نتائج الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني و التي أجريت خلال شهر مايو ويونيو الماضيين للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في اللجان المدرسية وفقا للجدول المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

تعلن نتائج طلاب الدبلوم الفني لفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بشكل منفرد وفقا لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني نت خلال بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)  وإدخال كافة البيانات وإتباع الخطوات اللازمة:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته بالتفصيل.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

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رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

موعد اعلان نتائج طلاب الدلومات الفنية 2023

يمكن لكافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتائج الدبلومات الفنية بأنواعه المختلفة ونطام تعليميه الـ ( 3-5 ) سنوات في كافة المحافظات خلال الأسبوع المقبل حيث لم تتلقي غرفة العمليات أى شكوى من أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات كما لم ترصد الغرفة أيضا أى محاضر للغش.

يذكر أن الامتحانات العملي لطلاب الدبلومات قد بدأت يوم 20 مايو 2023 في حين بدأت امتحانات النظري يوم 27 مايو وانتهت يوم 7 يونيو الجاري وفقا للجدول المعتمد في كافة محافظات الجمهورية والذي تم اعلانه رسميا في كافة الإدارات التعليمية.

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التعليم: انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023

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جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 و5 سنوات

كيفية تقديم طلاب الدبلومات في تنسيق الجامعات 2023

عقب معرفة درجات كل طالب من خلال لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم يستعد الطلاب الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي حيث يخصص المجلس الأعلى للجامعات نسب في الأماكن الشاغرة لكليات التي بها تخصصات الدبلومات الفنية ويمكن التقديم من خلال هذا الرابط (من هنا).

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خطوات الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2023

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