جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 و5 سنوات

جدول امتحانات الدبلومات الصناعية 2023 نظام 3 و5 سنوات، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، «الدستور» تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية:

امتحانات الدبلوم الصناعى 2023

انتهى طلبة الدبلومات الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات 2023 من أداء الامتحانات لامعملية والعملية والتى بدأت يوم 20 من الشهر الماضى وقد بدأت الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الصناعية نظام ثلاث سنوات يوم 27 مايو الماضى 2023، ومن المقرر الانتهاء منها يوم الخميس 8 يونيو 2023.

ومن ناحيتها اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الدبلومات الصناعية نظامى (ثلاث سنوات وخمس سنوات) 2023 لكل الأقسام.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 نظام الخمس سنوات

وعلى صعيد متصل بدأ تلاميذ الدبلومات الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات الامتحانات للمواد التحريرية السبت 27 مايو الماضى 2023 وانتهت الأربعاء 7 يونيو 2023، للامتحانات التحريرية.

وقد بدأت الامتحانات المعملية والمشروع والامتحانات العملية السبت 20 مايو الماضى 2023 ومن المفترض أن تستكمل بعد نهاية الامتحانات التحريرية كل حسب جدوله.

مواعيد ترتبط بامتحانات الثانوية الصناعية نظامى الثلاث والخمس سنوات وهى كالتالى :

بداية تصحيح الامتحانات:

-تعقد فترة تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات الخاصة بـ الدور الأول: من السبت 11 يونيو 2023 .

موعد إعلان النتيجة:

-تعتمد النتيجة الخاصة بـالدور الأول للدبلومات الفنية الصناعية 2023 من وزير التربية والتعليم وإعلانها رسميا الخميس 16 يونيو 2023.

موعد امتحانات الدور الثانى:

– مواعيد امتحانات الدور الثاني للدبومات 2023 من السبت 21 أغسطس 2023 حتى الخميس 2 سبتمبر 2023.

عدد الطلاب

وعلى صعيد متصل نشر لاموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى معلومات حول عدد التلاميذ المتقدمين لاداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بنحو 760 ألف طالب وطالبة بكافة التخصصات،ووصل عدد الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو 1788 طالبا وطالبة،بينما عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 525 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1336 مادة.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات في 2550 لجنة على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (184204) أعضاء داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية مراقبين وممتحنين وملاحظين وإداريين.