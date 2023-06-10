رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر اللبحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع لاتفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

تواردت أنباء عزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على نشر نتيجة الدبلومات الفنية من خلال رابط إلكترونى وذلك عقب اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفد وفرت التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط إلكترونى يمكن من خلاله معرفة النتيجة للدبلومات الفنية وهو .

https://fany.emis.gov.eg/

ومن خلال الدخول على هذا الرابط وباستخدام الاسم ورقم الجلوس يمكن للتلميذ الحصول على نتيجته .

وكانت قد انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في موعد يوم 27 مايو الماضي وتم الانتهاء منها فى جميع المدارس الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية ..

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال رقم الجلوس والأسم :

- الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. من هنا

https://fany.emis.gov.eg/

-اختيار قسم الدبلوم الفني ( صناعي أو تجاري أو زراعي أو فندقي).

- الضغط على زر أختيار المحافظة التابع لها التلميذ المستعلم عن النتيجة .

- كتابة البيانات الخاصة سواء المدرسة التابع لها التلميذ ، والإدارة التعليمية.

- الضغط على أيقونة الاستعلام.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يتوقع الكثيرين من المهتمين بشأن متابعة العملية التعليمية أن تكون نتيجة الدبلومات الفنية عقب عيد الأضحى مباشرة وذلك عقب أنتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة ثم أعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر بوابة التعليم الفني .

تعرف على موعد استكمال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية 2023

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، وسيتم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقى المواد بعد انتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 15/6/2023.