السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

طلاب
طلاب

يحظى رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حيث خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة التعليم الفني لنشر درجات طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة في كافة محافظات الجمهورية، حيث يمكنهم معرفة نتائجهم من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

يمكن معرفة نتائج طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة ( صناعي، زراعي، نجاري، ..) ونظاميها التعلمي (3-5) سنوات خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)  عقب إدخال البيانات اللازمة للاستعلام الإلكتروني.

يذكر أن الامتحانات العملية لطلاب الدبلوم الفني بكافة أنواعه قد بدأت يوم 20 مايو الماضي في حين انطلقت الامتحانات النظرية يوم 27 مايو الماضي وانتهت يوم 7 يونيو 2023 وفقا للجدول الزمني المعتمد رسميا للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم سير الدراسة خلال العام.

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التعليم: انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023

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طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات التحريرية

خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات 2022-2023

يستطيع طلاب الدبلوم الفني معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 بشكل إلكتروني من خلال بوابة التعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • تحديد نوع الدبلوم الفني (صناعي، زراعي، تجاري،….).
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.
  • إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعلمية.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • عرض درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات التحريرية

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وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

موعد تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات 2023

عقب تقعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم يمكنهم انتظار موعد تنسيق الجامعات للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية حيث يخصص المجلس الأعلى للجامعات نسبة من المقاعد في الكليات التي تتناسب مع تخصصات الدبلومات الفنية يمكنهم اللتحاق بها حيث يتم التقديم في شهر سبتمبر المقبل.

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موعد إعلان نتائج الدبلومات 2023

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