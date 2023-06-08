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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، صباح اليوم الخميس الموافق 8 /6 /2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى "715432" طالبا وطالبة الامتحانات في "2542" لجنة بجميع النوعيات "صناعي – زراعي – تجاري – فندقي"، وذلك في عدد "1337" مادة امتحانية في الفترة من 27 /5 /2023 حتى 8 /6 /2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

كما أشارت الوزارة إلى قيام مسئولي الامتحانات بمتابعة 432 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، كما تم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

جدير بالذكر أنه سيتم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقى المواد بعد انتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 15 /6 /2023.

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