السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس في لجنة المدرسة الزخرفية بمدينة مرسي مطروح، للاطمئنان علي انضباط العملية الامتحانية وتوافر كل الأجواء التربوية المناسبة للطلاب.

واطمأن وكيل تعليم مطروح من الطلاب خلال تواجده باللجان الفرعية على سهولة مستوى امتحان الرسم الفني لطلاب التعليم الصناعي.

وأوضح شحاتة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتأكد من توافر كل التجهيزات اللوجستية داخل كل اللجان وتذليل كل العقبات التي تعوق سير العملية الامتحانية مع تسخير كل الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان. 

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن اللجان البالغ عددها 26 لجنة تم تأمينها بطريقة محكمة بمعرفة الأجهزة الأمنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

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التعليم الصناعى التجهيزات اللوجستية العملية الامتحانية امتحانات الدبلومات الفنية تعليم مطروح محافظة مطروح مدينه مرسي مطروح

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