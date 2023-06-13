الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أول أسبوع من يوليو.. تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

يبحث كثير من المواطنين على نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣، حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع الاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ بعد إجازة عيد الأضحى أي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستقوم بتصحيح امتحانات الدبلومات الفنية للعام ٢٠٢٣ بنظام جمع الدرجات، ثم اعتمادها منه شخصيا في أول أسبوع من شهر يوليو.

كما سيتم اعلان و نشر نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 عبر الرابط الإلكتروني المخصص لها من قبل الوزارة عبر بوابتها الاليكترونية، وستكون متاحة باسم الطالب ورقم الجلوس.

ويمكن للطلاب الدخول إلى بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والضغط على خانة قسم الدبلوم الفني الخاص بهم سواء صناعي، تجاري، زراعي او فندقي، ثم الضغط على المحافظة التابع لها الطالب، وملء البيانات اللازمة، مثل اسم المدرسة والإدارة التعليمية، بعد ذلك الضغط على خانة زر الاستعلام لعرض نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023، إضافة إلى عرض النتائج، يمكن للطلاب الاطلاع على درجاتهم في جميع المواد ومعرفة النسب المئوية وترتيبهم في المدرسة والإدارة والمحافظة.

◘ خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ إلكترونيًا:

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال بوابة التربية والتعليم والتعليم الفني.
• تحديد الصف الدراسي واختيار الفصل الدراسي الثاني.
• كتابة بيانات الطالب للقيام بمعرفة نتيجته بالتفصيل.
• الضغط على خانة رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
• تحديد محافظة الإقامة.
• كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
• ثم الضغط على خانة استعلام.
بعد ذلك سيتم ظهور نتيجة الطالب في كل المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية التي حصل عليها الطالب.

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