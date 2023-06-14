لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر موقع بوابة نتائج التعليم الفني لكل محافظة على حدة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتمادها رسميا في كل مديرية تعليمية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس الخاص بالطلاب المتقدمين للامتحانات في المدارس الفنية التجارية والصناعية والفندقية والزراعية.

كما أوضحت الوزارة أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لنظامي الثلاث والخمس سنوات، لطلاب الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي السياحي ستحدد بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات المعلمية والعملية، التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 2023

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 في المدارس الفنية التجارية والصناعية والفندقية السياحية والزراعية 715432 طالبا وطالبة.

وتبلغ عدد المواد الدراسية لطلاب الدبلومات الفنية 1337 مادة امتحانية.

وانتهى الطلاب والطالبات يوم الخميس 8 يونيو 2023 من أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية لجميع التخصصات "صناعي – زراعي – تجاري – فندقي، داخل 2542 لجنة امتحانية موزعين على جميع الإدارات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الفني، فور اعتمادها رسميا، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/ .

https://fany.emis.gov.eg/ اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد محافظة الإقامة.

تحديد نوع الدبلوم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام.

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