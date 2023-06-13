الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات للعام الدراسي الحالي 2022/2023

الدبلومات
الدبلومات

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ارتفعت معدلات البحث بمحركات البحث جوجل، بهذه الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الدبلومات الفنية، وخاصة بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وينتظر الطلبة والطالبات، تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023، للحصول على النتيجة برقم الجلوس والاسم.

ويبحث الطلاب، عن نتائج الطلاب في امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، التي عقدت في شهر مايو الماضي واستمرت حتى شهر يونيو الجاري، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في اللجان المدرسية وفقا للجدول المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتجري كنترولات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية، تصحيح اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، عقب الانتهاء من كل امتحان.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات للعام الدراسي الحالي 2022/2023

وستقوم وزارة التربية والتعليم، بإعلان النتائج فور الإنتهاء من عمليات تصحيح الامتحان وجمع ورصد الدرجات، الجمع بين درجات الامتحان التحريري والعملي.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني نت خلال بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

 

وننشر في التقرير التالي طريقة، إدخال جميع البيانات للحصول على النتيجة، يجب إتباع الخطوات اللازمة:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط
https://fany.emis.gov.eg/
تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته بالتفصيل.
إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
تحديد محافظة الإقامة.
تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
الضغط على كلمة استعلام.
ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

أول أسبوع من يوليو.. تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023


يمكن لجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتائج الدبلومات الفنية بأنواعه المختلفة وبنظام تعليم الـ (3-5) سنوات في كافة المحافظات، فور انتهاء التصحيح واعتماد الوزير.

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