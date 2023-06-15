الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخطوات الاستعلام برقم الجلوس

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفنى، عن موعد الإعلان، منوهة بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وموعد ظهورها.

أوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات، موضحة أنه يتاح للطلبة الحصول على نتيجة جميع الدبلومات الفنية 2023 عقب ظهورها على الفور، وذلك من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالى: من هنا، كما سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2023 في كل محافظة على حدى.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

  1. الدخول على “بوابة نتائج التعليم الفني” من هنا.
  2. قم بتحديد الصف الدراسي وكتابة الفصل الدراسي.
  3. قم بإدخال بيانات الطالب.
  4. ثم إدخال رقم جلوس الطالب.
  5. وتحديد محافظة الإقامة.
  6. قم بتدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  7. ثم قم بالضغط على كلمة استعلام.
  8. وسوف تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل وسوف يظهر المجموع الكلي وكذلك النسبة المئوية على الفور.

ويشار إلى أن نتائج الدبلومات الفنية 2023 تكون بالاسم فقط وسيتم إتاحتها في المدارس، وذلك يكون خلال اليوم التالي من الاعتماد لجميع نتائج الدبلوم الفني، وظهورها من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس.

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امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وكانت بدأت جميع الامتحانات العملي لطلبة الدبلومات منذ يوم “20 من مايو 2023”، وبدأت كافة امتحانات الدبلومات الفنية النظري في يوم 27 من مايو 2023، وانتهى الطلبة من أداء جميع امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 في يوم 7 من يونيو 2023، وذلك وفقا لجدول امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 المعتمد في جميع محافظات الجمهورية.

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