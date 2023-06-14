الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان نتيجة تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية 2023 وشروط القبول

طلاب
طلاب

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات على مستوي الجمهورية، ارتفعت معدلات البحث جوجل، باستفسار الطلبة والطالبات، عن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023،  للبنات، في القاهرة والمحافظات، وذلك من أجل إلحاق بناتهم في مدرسة التمريض بدلا عن الثانوية العامة، التي تمنح وظيفة مضمونة بعد التخرج.

موعد إعلان تنسيق مدارس التمريض 2023

من المقرر إعلان نتيجة تنسيق مدرسة التمريض 2023، سيكون قبل نهاية شهر يونيو الجاري لإلحاق الطلاب بها.

ويختلف تنسيق مدراس التمريض من مدرسة إلى أخرى، حيث أن نسبة النجاح في كل محافظة وعدد المتقدمين مختلفه، وكانت تنيجة تنسق العام الماضي كان الحد الأدني للقبول في القاهرة 250 درجة وفي الجيزة 220 درجة.

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ننشر في التقرير التالي المستندات والشروط المطلوبة للتقدم الي مدارس التمريض 2023 بعد الشهادة الإعدادية عبر السطور الآتية :

المستندات المطلوبة للتقدم لمدارس التمريض العادي بعد الإعدادية 2023

1- تقديم أصل و3 صور من الشهادة الإعدادية 2023 الخاصة بالطالبة.

2- تقديم أصل و3 صور من شهادة ميلاد الطالبة مميكنة.

3- تقديم 8 صور شخصية 4 * 6 حديثة للطالبة.

4- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب مع الأطلاع على الأصل.

5- تقديم 6 طوابع مهن طبية، و5 دمغة بجنيه.

6- تقديم 3 حافظة بلاستيكية

شروط تقديم مدرسة التمريض بعد الإعدادية 2023

1- أن تكون الطالبة مصري الجنسية.

2- أن تكون الطالبة حاصلا على الشهادة الإعدادية 2023.

3- إلا تزيد سن الطالبة عن 18 سنة في أول شهر أكتوبر المقبلز

4- أن تكون الطالبة غير متزوجة، ويشترط أيضا عدم زواجها أثناء الدراسة.

5- يشترط اجتياز الطالبة الكشف الطبي والنفسي والهيئة داخل مدرسة التمريض.

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