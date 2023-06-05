الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب التمريض لـ"صالون التنسيقية": تطوير المهن ودعم الأعضاء هدف النقابات الأساسى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن الشكل الأمثل للعمل النقابي هو وجود قوانين تحكم العمل النقابي، وأن تلتزم كل مهنة بالقانون الخاص بها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول "الشكل الأمثل للعمل النقابي في مصر".

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن النقيب بمجلس إدارته هدفهم الأساسي الوقوف بجوار أعضاء النقابة وتقديم خدمات عديدة وأنشطة لتطوير المهنة، وكمثال نقابة التمريض رؤيتها الدفاع الواعي عن حقوق التمريض، ولدينا شقين لأننا نعمل في مجال الصحة، فنراعي الأعضاء وفي نفس الوقت المجتمع ومتلقي الخدمة .

وأضافت: "من أهداف نقابة التمريض الوقوف بجانب الأعضاء وتدريبهم بشكل مستمر وتحسين أحوالهم المالية"، لافتة إلى أن نقابة التمريض لديها 25 مستشارا قانونيا على مستوى المحافظات مهمتهم مساعدة أي عضو في التمريض لديه مشكلة والدفاع عنه، بالإضافة لوجود بطاقة صحية لكل عضو لتلبية الخدمات الصحية.

وأكدت أن نص قانون التمريض يقسم الأعمار داخل المجلس، ووجود لجنة الشباب داخل النقابة ساهم في زيادة انتشار النقابة، وتابعت: نقابة التمريض نقابة ذات موارد ضعيفة، وبالرغم من ذلك تضاعفت المعاشات ثلاث مرات، مُشيرًا إلى أن تقديم الخدمات بشكل جيد يتطلب زيادة دخل النقابة.

وأوصت نقيب التمريض، بضرورة تحديث قانون النقابة وتقديم التعديلات المقترحة لمجلس النواب.

أدار الحوار خلال الصالون، أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندسة هلا عبادة وكيل لجنة المهندسات المصرية بنقابة المهندسين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومها أبوبكر عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .

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