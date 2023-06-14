الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدائل الثانوية العامة.. تنسيق مدارس البترول 2023 بعد الشهادة الإعدادية

طلاب
طلاب

بالتزامن مع إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي حرص طلاب الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات، معرفة تنسيق مدارس البترول 2023 بعد الشهادة الإعدادية كحد أبرز بدائل الثانوية العامة في نُصب أعينهم، بل إنّها ستأتي على رأس أولوياتهم من أجل الالتحاق بها، والدراسة بأقسامها المتميزة، وخصوصًا أنّها ستوفر لخريجيها فرص عمل تكون مرموقة خصوصًا بمجال البترول بعد إنهاء دراستهم، كما أنّه يتاح لطلابها الالتحاق بكليات مميزة ومن أبرزها كلية الهندسة.

تنسيق مدارس البترول 2023

تقدم «الدستور» كل ما تود معرفته عن مدارس البترول عقب الشهادة الإعدادية 2023 وهى أحد أبرز بدائل الثانوية العامة.

وحول تساؤل من كام ستقبل مدارس البترول في عام 2023؟ فإنّ كل قسم سيختلف في درجة القبول عن درجة القسم الآخر بينما يكون من المتوقع أن سيتراوح الحد الأدنى للقبول ما بين 260 درجة فيما أعلى لكافة الحاصلين على الشهادة الإعدادية كتنسيق العام الماضي.

ما هي مصاريف مدرسة البترول؟

وتبدأ مصاريف مدرسة البترول عقب الشهادة الإعدادية 2023 وهى أحد بدائل الثانوية العامة، بداية من 1000 جنيه وستختلف المصاريف طبق الأقسام والسنة الدراسية.

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الكليات المتاحة عقب مدرسة البترول

ويتوفر العديد من الكليات المتاحة عقب مدرسة البترول التي سيمكن للطلاب استكمال دراستهم فيها للحصول على مؤهل عالي ويكون من أبرزها:

  • كلية الهندسة عقب عمل معادلة وفقا لشروط مكتب التنسيق.
  • كليات التعليم الصناعي.
  • كليات التربية العام.
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.
  • والمعهد العالي للحاسب الآلي.
  • والمعهد الفني للآثار.
  • والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.

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شروط التقديم في مدارس البترول 2023

وفيما يخص شروط التقديم في مدرسة البترول 2023 فإنّها تتضمن الأول:

  1. حصول التلميذ على الحد الأدنى للقبول طبقا لتنسيق مدرسة البترول.
  2. أن يكون الطالب جيدًا باللغة الإنجليزية ويكون حاصل على درجة مرتفعة بمادة اللغة الأجنبية.
  3. اجتياز الطلاب للاختبارات الصحية والاختبارات النفسية وكشف الهيئة.
  4. ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا.
  5. أن يكون الطالب المتقدم هو مصري الجنسية.
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