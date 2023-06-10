السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدائل الثانوية العامة 2023 لأصحاب الشهادة الاعدادية

طلاب الاعدادية
طلاب الاعدادية

زاد البحث عن بدائل الثانوية العامة 2023 لأصحاب الشهادة الاعدادية عقب إعلان نتائج الطلاب في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية، وتقديم التظلمات على نتائج الطلاب وفقا لتعلميات مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية خاصة التي توفر فرص عمل للخرجين.

بدائل الثانوية العامة 2023 لأصحاب الشهادة الاعدادية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة مدارس بديلة للثانوية العامة تفضلها حاليا الطلاب وأولياء الأمور هروبا من الضغط النفسي الذي يشعر به طلاب الثانوية حيث تمنح تلك المدارس تدريب عملي بمكافأة طوال مدة الدراسة و فرص عمل في تخصصاتهم عقب التخرج.

ويختلف تنسيق مدارس ما بعد الإعدادية وفقا للتخصص الذي يدرس في كل مادة حيث تعد تلك المدارس كواد فنية في تخصص دراستهم وتتلقون تدريب عملي طوال العام الدراسي والاجازة الصيفية مدفوعة الأجر وتوفر المدارس فرص عمل للخرجين عقب انهاء دراستهم ويكمنهم الإلأتحاق بالكليات والمعاهدفي الجامعات المصرية في عدد من المحافظات.

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مدارس ما بعد الإعدادية 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدائل الثانوية العامة 2023 لأصحاب الشهادة الاعدادية وهو ما يطلق عليه مدارس ما بعد الإعدادية والتي تنتشر في العديد من المحافظات وتتلخص فيما يلي :-

مدرسة البترول 

يلتحق بها الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية مدة الدراسة بها 3 سنوات وتوجد في محافظة (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، دمياط، بني سويف، المنيا) بمصروفات سنوية تبدأ من 1000 جنيه وتقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 260 درجة.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 

يلتحق بها الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية مدة الدراسة بها (3-5) سنوات لها أكثر من 32 فرعا في مختلف المحافظات تعتمد على التعليم المزدوج بالدراسة بين النظري والعملي في مجالات الإلكترونيات والكهرباء.

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مدرسة السكة الحديد 

هى مدارس تابعة لوزارة النقل وتوفر فرص عمل لخرجيها في الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث يجتاز الطلاب اختبارات القبول التحريري والطبي وتقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية ممن حصلوا على مجموع أكثر من 200 درجة.

مدارس التمريض 

تقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية ممن يتجاوز مجموعهم 260 درجة يتم عقد اختبارات القبول للمتقديم طبي نفسي وتوفر فرص عمل للخرجين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة.

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