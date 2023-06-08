بـ 225 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022 – 2023 بحد أدنى 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر.

كما أوضح أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات الإسكندرية التعليمية لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى بالثانوي العام.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وكان قد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في 31مايو الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم إنه سيتم رفع النتيجة على الموقع www.alex_edu.com .

وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

محافظ الإسكندرية