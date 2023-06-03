تنسيق مدارس ما بعد الإعدادية 2023.. وشروط كل مدرسة

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق مدارس ما بعد الإعدادية 2023 استعداد لتقديم أوراقهم عقب تفعيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموقع الالكتروني الخاص بالالتحاق بالمدارس الثانوية بأنواعها المختلفة للعام الدارسي المقبل 2023-2024 حيث يفضل الطلاب حاليا المدارس التي لها مجال في سوق العمل المصري وتلبي احتياجاته.

تنسيق مدارس ما بعد الإعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نظام جديد للتعليم الفني حيث غيرت نظام الـ 5 سنوات للمدارس الفنية حيث أصبح للجميع مدة الدراسة 3 سنوات فقط يحصل بعدها الطلاب على الشهادة ويمكن للطلاب المتفوقين استكمال دراستهم لمدة عامين في نفس مجال دراستهم وجاء تنسيق مدارس ما بعد الإعدادية 2023 للعام الماضي كما يلي :-

الحد الأدني لتنسيق المدارس الفنية الصناعية 170 درجة والحد الأقصى 240 درجة حسب كل شعبة.

الحد الأدني لتنسيق المدارس الفنية التجارية 140 درجة.

الحد الأدني لتنسيق مدارس الزراعة 154 درجة والحد الأقصى 195 درجة.

الحد الأدني لتنسيق المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية 230 درجة.

أفضل مدارس ما بعد الإعدادية 2022-2023

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من المدارس الفنية المتقدمة في مجالات مختلفة لحاملي الشهادة الإعدادية كبديل عن الثانوية العامة ولعل أبرزها ما يلي :-

مدرسة توشيبا العربي

تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهر) وهى مدرسة مختصة في مجال التصنيع الميكانيكي والتركيبات الكهربائية والتربيد والتكيف وتشترط حصول الطالب على مجموع 220 درجة على الأقل وإلا يزيد سن الطالب عن 18 سنة.

مدرسة we للاتصلات

تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهر) وهى مدرسة متخصصة في مجالات الاتصالات التكنولوجيا مدة الدراسة بها 3 سنوات وتشترط حصول الطالب على مجموع 250 درجة وإلا يزيد سن الطالب عن 18 سنة.

مدرسة الصالحية

تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهر) بنين فقط وهى مدرسة متخصصة في دراسة كل ما يتعلق بمجال الزراعة والري والإنتاج الحيواني وتشترط حصول الطالب على مجموع 210 درجة وإلا يزيد سن الطالب عن 18 سنة.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهر) وهى مدرسة متخصصة في مجال قطاع المياه والصرف الصحي ومقرها في 5 محافظات (القاهرة، بني سويف، أسيوط، البحيرة، المنوفية) وتوفر فرص عمل للخريجين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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